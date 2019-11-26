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В Мали столкнулись два вертолета: 13 военных погибли
26.11.2019 12:14
В Мали 13 военных погибли в результате столкновения вертолета
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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