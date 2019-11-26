|ГБР просит снять неприкосновенность с Федыны за угрозы Зеленскому
|26.11.2019 12:15
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Госбюро расследований направило на подпись Генпрокурору Рябошапке представление на привлечение к уголовной ответственности нардепутата от "Европейской солидарности" Софии Федине. За угрозы убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
То есть Федине инкриминируют ч. 1 ст. 346 УК Украины. Также в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.
Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина сделала критическое замечание в сторону президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Золотом.
Она сравнила его с сепаратистами и намекнула, что Зе не бессмертен.