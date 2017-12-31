Для каждой хозяйки главная дилемма перед Новым годом: что приготовить к праздничному столу? Мы знаем несколько простых рецептов фантастических закусок, от которых ваши гости будут просто в восторге, пишет со ссылкой на .

Огуречные корзинки с копченым лососем

Ингредиенты:

1 ½ крупного огурца;

120 г сливочного сыра;

½ пучка укропа;

1 чайная ложка лимонной цедры;

½ чайной ложки лимонного сока;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца;

120 г копчёного лосося.

Способ приготовления:

Разрежьте огурцы на 12 кружочков толщиной 2 см. Маленькой ложкой сделайте в каждом кружочке углубление примерно до середины. Переложите огурцы на бумажное полотенце на 15 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

Тем временем смешайте сливочный сыр, измельченный укроп (оставьте несколько веточек для украшения), цедру, сок и черный перец. Наполните каждую корзинку ½ чайной ложки сливочного крема.

Нарежьте лосось маленькими тонкими полосками, сверните их в роллы и выложите на крем. Внутрь каждого рыбного ролла засуньте маленькую веточку укропа.

Фаршированные шампиньоны

Ингредиенты:

250 г сосисок;

250 г сливочного сыра;

250 г шляпок шампиньонов.

Способ приготовления:

Измельчите сосиски и поджарьте их на сковороде до румяной корочки. Выложите сосиски в миску и смешайте со сливочным сыром.

Начините шампиньоны получившейся смесью и выложите на противень, застеленный фольгой. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 5-7 минут, пока грибы не поджарятся.

Кростини с томатами и моцареллой

Ингредиенты:

24 тонких ломтика багета;

2 столовые ложки оливкового масла;

400 г резаных томатов в собственном соку;

200 г моцареллы;

несколько веточек базилика;

¼ чайной ложки морской соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца;

2 зубчика чеснока.

Способ приготовления:

Выложите багет на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их маслом и запекайте в разогретой до 220 °C духовке 4-5 минут, пока они не подрумянятся. Тем временем смешайте томаты, нарезанную кубиками моцареллу, рубленые листья базилика, соль и перец.

Разрежьте зубчики чеснока пополам и натрите ими поджаренные и немного остывшие ломтики багета. Затем выложите сырную смесь на хлеб.

Запеченные оливки в сырном тесте

Ингредиенты:

200 г тертого сыра чеддер;

2 столовые ложки сливочного масла;

½ стакана муки;

⅛ чайной ложки кайенского перца;

24 фаршированные оливки.

Способ приготовления:

Смешайте сыр и сливочное масло. Добавьте муку и перец и тщательно перемешайте. Заверните оливки в сырное тесто и выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15 минут, пока тесто не подрумянится.

Роллы с солеными огурцами

Ингредиенты:

5 тонких лавашей;

250 г сливочного сыра;

450 г ветчины;

7 соленых огурцов.

Способ приготовления:

Намажьте лаваши сливочным сыром. Сверху выложите тонкие ломтики ветчины и покройте их еще одним слоем сливочного сыра.

Разрежьте огурцы вдоль пополам. Выложите их полоской стороной на сыр, заверните и нарежьте лаваши кружочками. По желанию можно выложить и целые огурцы, но тогда их понадобится больше.

Проткните роллы шпажками, чтобы они не распались. Если вы не планируете подавать роллы сразу же после приготовления, поставьте их в холодильник.

Чипсы из цукини

Ингредиенты:

2 средних цукини;

1 ½ столовой ложки оливкового масла;

⅓ стакана тертого пармезана;

⅓ стакана панировочных сухарей;

несколько веточек базилика;

1 зубчик чеснока;

⅛ чайной ложки соли;

⅛ чайной ложки молотого черного перца.

Способ приготовления:

Нарежьте цукини кружочками толщиной примерно 0,5 см. Смажьте их оливковым маслом со всех сторон. Смешайте пармезан, панировочные сухари, рубленые листья базилика, измельченный чеснок, соль и перец.

Обваляйте цукини в сырной смеси и выложите на застеленный пергаментом противень в один слой. Выпекайте чипсы в разогретой до 220 °C духовке 25-30 минут до образования хрустящей корочки.

Запеченное филе камбалы

Ингредиенты:

450 г филе камбалы;

50 г просеянной муки;

морская соль - по вкусу;

молотый черный перец - по вкусу;

2 крупных яйца;

2 горсти панировочных сухарей;

1 столовая ложка паприки;

немного оливкового масла.

Способ приготовления:

Нарежьте филе небольшими полосками. Обваляйте их сначала в муке, смешанной со специями, затем обмакните во взбитые яйца, а в конце - в смесь сухарей и паприки.

Выложите рыбу на смазанный маслом противень и запекайте в разогретой до 220 °C духовке 10-15 минут до появления золотистой корочки. Подавайте с соусом тартар, айоли или кетчупом.

Куриные канапе в остром соусе

Ингредиенты:

600 г куриных грудок или бедер;

2 столовые ложки оливкового или растопленного сливочного масла;

2 столовые ложки меда;

1 столовая ложка апельсиновой цедры;

1 чайная ложка соуса чили;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого черного перца.

Способ приготовления:

Нарежьте курицу кубиками шириной примерно 2,5 см. Смешайте остальные ингредиенты, выложите в получившийся соус курицу и перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут.

Выложите кусочки мяса на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Полейте оставшимся маринадом и запекайте курицу в разогретой до 180 °C духовке 15-20 минут.

Перед подачей проткните каждый кусочек курицы шпажкой.

Мини-пиццы

Ингредиенты:

8 тонких ломтиков хлеба (выбирайте такой хлеб, который не будет крошиться и ломаться при скручивании);

16-24 тонких кусочка салями;

1 стакан тертой моцареллы;

½ стакана молока;

¼ стакана тертого пармезана;

2 столовые ложки оливкового масла.

Способ приготовления:

Отрежьте корочки хлеба, формируя ровные прямоугольники. Аккуратно раскатайте каждый кусочек скалкой.

Посыпьте хлеб моцареллой, сверху выложите по 2-3 кусочка салями и туго скатайте. Обмакните в молоко и посыпьте пармезаном, оставив немного сыра на потом.

Обжарьте мини-пиццы на сковороде с оливковым маслом до образования румяной корочки. Переложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Выложите на блюдо, посыпьте пармезаном и подавайте с любым соусом на ваш вкус.

Яблоки в пивном кляре

Ингредиенты:

1 стакан растительного масла;

1 крупное яйцо;

1 стакан пива;

1 стакан просеянной муки;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка корицы;

⅛ чайной ложки кайенского перца;

3 крупных яблока.

Способ приготовления:

Налейте в глубокую кастрюлю 5 см масла и разогрейте его на среднем огне до 190 °C. Если нет термометра, бросьте в кастрюлю кусочек картошки. Если масло вокруг него начнет шипеть, значит, оно достигло нужной температуры.

Тем временем взбейте белок и смешайте его с пивом, мукой и специями до однородности.

Почистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их кружочками шириной примерно 0,5 см. Обмакните их в кляр и опустите в разогретое масло на 1-2 минуты, пока яблоки не покроются золотистой корочкой. Выложите яблоки на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Если вы предпочитаете безалкогольный вариант, то замените пиво газированной водой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира