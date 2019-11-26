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Скороход заявила, что в скором времени из Слуги народа выйдут еще 11 депутатов
26.11.2019 12:33
Скороход рассказала, что из фракции "Слуга народа" намерены выйти еще 11 депутатов
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Теги:
политика
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