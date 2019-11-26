Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

“Призывная кампания в российскую армию на полуострове началась 1 октября, она продлится до 31 декабря 2019 года. 23 ноября в Керчи, в культурном центре Богатикова, состоялось “торжественное принятие присяги” солдатами срочной службы железнодорожных войск”, - сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на местное издание Керчь.ФМ.

В принятии присяги участвовало два взвода по 27 и 28 человек соответственно. На мероприятии присутствовали представители местных властей и религиозных конфессий, о чем свидетельствуют опубликованные фото- и видеоматериалы, сделанные во время мероприятия.

КПГ напоминает, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии державы-оккупанта, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ, нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

У крымчан, которые не хотят идти в армию РФ и получить уголовный срок за уклонение, существует несколько выходов из ситуации. Украинские и российские правозащитники подготовили рекомендации для крымчан о том, как не стать жертвой уголовного преследования за уклонение от службы в армии РФ.

КПГ обращается к жителям Крыма с просьбой присылать на электронную почту crimeahrg@gmail.com материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы).

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