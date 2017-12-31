Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президент Барак Обама относится к нему хорошо, но его люди "настроены крайне враждебно" к Трампу. Трамп считает, что окружение Обамы очень плохо к нему относится Фото: ЕРА (архив) Трамп отметил, что лично Обама относился к нему хорошо."Однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки – это только один из примеров, есть случаи и более серьезные", – заявил он.Президент США выразил сожаление, что утечки связаны с Обамой. По его словам, за кулисами политической жизни "происходят пренеприятные вещи".В феврале этого года Трамп уже утверждал, что за утечками информации в его администрации стоит Обама. Глава государства не уточнял, о каких именно утечках идет речь. Также Трамп заявил, что Обама причастен к организации протестов против его политики.Издание Politico сообщало, что в администрации Трампа принимают меры по поиску источников утечки информации из Белого дома. Спикер американской администрации Шон Спайсер ввел ряд ограничительных мер. Например, представители контрразведки в случайном порядке проверяют телефоны всех, кто работает в Белом доме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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