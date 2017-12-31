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Трамп обвинил людей Обамы в утечках информации из Белого дома
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31.12.2017 09:41
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Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президент Барак Обама
относится к нему хорошо, но его люди "настроены крайне враждебно" к
Трампу. Трамп считает, что окружение Обамы очень плохо к нему
относится Фото: ЕРА (архив) Трамп отметил, что лично Обама
относился к нему хорошо."Однако его люди далеко не так приятны. Они
настроены крайне враждебно. Утечки – это только один из примеров,
есть случаи и более серьезные", – заявил он.Президент США выразил
сожаление, что утечки связаны с Обамой. По его словам, за кулисами
политической жизни "происходят пренеприятные вещи".В феврале этого
года Трамп уже утверждал, что за утечками информации в его
администрации стоит Обама. Глава государства не уточнял, о каких
именно утечках идет речь. Также Трамп заявил, что Обама причастен к
организации протестов против его политики.Издание Politico
сообщало, что в администрации Трампа принимают меры по поиску
источников утечки информации из Белого дома. Спикер американской
администрации Шон Спайсер ввел ряд ограничительных мер. Например,
представители контрразведки в случайном порядке проверяют телефоны
всех, кто работает в Белом доме.
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