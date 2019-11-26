Лело, жесткое и кровавое грузинское регби
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Лело - это традиционная грузинская игра, похожая на регби. Историки говорят, что в нее играют уже более 300 лет. Упоминание об этой игре встречается в грузинской поэме «Витязь в тигровой шкуре» XII века.
Традиционный турнир по лело проходит раз в год в Шухути - деревушке на западе Грузии. Жители делятся на две команды, количество игроков в каждой команде не ограничено. Кто сумеет отобрать у другой команды мяч и любым способом донести его до противоположного края деревни - тот выиграл.
Перед матчем священник проводит службу в храме и благословляет мяч, наполняя его красным вином, мокрой землёй, песком, шерстью и опилками. Благословив мяч, священник обращается к участникам с призывом помнить о здоровье игроков и стараться не нанести им травму. Игроки выпивают сами красное вино, а священник подбрасывает мяч в воздух. Далее звучит выстрел из ружья, и начинается игра (всегда в 5 часов). Победу в матче одерживает та команда, которая перейдёт с мячом реку, которая течёт посреди села, и положит мяч на другом берегу у моста, перекинутого через реку.
После завершения игры все участники отправляются за праздничный стол и вместе отмечают наступление Пасхи, а победители обходят село, принимая поздравление. Мяч после игры относят на кладбище и зарывают на могиле последнего скончавшегося в селе жителя в Шухутском кладбище, отдавая дань уважения предкам.
В связи с тем, что лело признан национальным видом спорта, грузины считают, что именно он позволил им создать одну из ведущих команд мира по регби, которая носит прозвище «лело» в честь игры. Слово «лело» в грузинском также означает занесение попытки. Одна из распространённых кричалок грузинских болельщиков — «Лело, лело, Сакартвело» («попытка, попытка, Грузия»). Сборная Грузии считается одной из наиболее быстро развивающихся национальных команд в мире. Грузины участвуют в высшем дивизионе Кубка европейских наций и являются победителями турнира в сезонах 2001, 2007/08, 2009 и 2011 гг. Регби входит в число наиболее популярных видов спорта в стране.
Фоторепортаж Георгия Гогуа, 2015 год.
Игра в лело проходит раз в год, на праздник православной Пасхи. В преддверии матча все жители деревни собираются на пасхальную службу в местной церкви.