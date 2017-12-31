В воскресенье, 31 декабря, более 2 тысяч человек в Тель-Авиве вишли на митинг, направленный против коррупции в израильском правительстве, сообщает РБК-Украина .

Так, активисты считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и члены правительства страны оказались втянуты в многочисленные коррупционные скандалы.

По их словам, премьер-министр получал дорогие подарки от бизнесменов, а также попытался заключить сделку с владельцем израильской газеты "Едиот Ахронот", которая часто критикует деятельность Нетаньяху.

Кроме этого, демонстранты скандировали: "Коррумпированные чиновники, уходите" и "Позор". Такие же акции протеста состоялись в Иерусалиме, Хайфе и Афуле.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пройдет экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором проведут голосование по резолюции с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля.

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