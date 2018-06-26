83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется Украина. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает .

“83,7% респондентов на вопрос „Как Вы думаете, Вы в целом довольны или недовольны направлением, в котором движется наша страна?“ Ответили, что они скорее или очень недовольны. 11,2% ответили, что довольны. Еще 4,9% респондентов не определились со своим мнением, а 0,2% отказались ответить на вопросы”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на вопрос “Каким интеграционным направлением должна идти Украина?” Ответы респондентов распределились следующим образом:

• 47,3% выбрали вариант “присоединения к Европейскому Союзу”;

• 11,9% — “присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении”;

• 30,1% — “неприсоединения ни в Европейский Союз, ни в Таможенный союз”;

• 10,1% — не определились со своим мнением;

• 0,6% — отказались отвечать.

Также 41,1% украинский в случае проведения референдума о вступлении в НАТО проголосовали бы “за”. “Против” проголосовали бы 30,7%, не принимали бы участия в голосовании — 12,2%. Еще 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

С 7 по 21 июня 2018 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Напомним, только 1% украинский этим летом планируют поехать в отпуск в Крым.

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