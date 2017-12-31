Приход новых бюджетных авиалиний на рынок Украины позволит увеличить количество пассажиров до 71 млн в 2030 году, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Омелян заявил, что приход лоукостеров на рынок Украины даст более 800 тыс. новых рабочих мест уже к 2030 году Фото: TRUMAN Agency / Facebook По словам Омеляна, за два года авиационный сектор Украины вырос на 30%. "Именно следовательно, по нашему глубокому убеждению, 2018 должен стать годом расширения присутствия бюджетных авиалиний в Украине Если в 2015 году лоукост-авиакомпании осуществляли полеты по 18 воздушным линиям, то в 2017 году количество увеличилось в два раза – обслуживается 38 авиалиний", – сказал Омелян.В сообщении укзано, что в 2017 году аэропорт "Львов" пересек отметку в 1 млн. пассажиров в год, а аэропорт "Борисполь" – в 10 млн. Отмечается, что до этого 1 млн пассажиров во львовском аэропорту был в 1992 году.По словам Омеляна, аэропорт Борисполь наростил пассажиропоток в 2017 году на 45%."Украинцы хотят и могут летать, и мы должны дать им такую возможность", – сказал Омелян.По его словам, приход новых бюджетных авиалиний на рынок Украины позволит увеличить количество пассажиров до 71 млн в 2030 году."Также это должно обеспечить быстрый рост ежегодного пассажиропотока в региональных и местных аэропортах. Это даст более 800 тыс. новых рабочих мест уже к 2030 году и будет иметь положительное влияние на ВВП: рост до 65 млрд грн. в 2030 году, а именно: 16 млрд – доходы аэропортов; 18 млрд – от строительства и поддержки аэропортов; 8 млрд принесет развитие торговли; 22 млрд –туристическая сфера", – заявил министр.14 декабря состоялась презентация украинской авиакомпании SkyUp. Она начнет работу в апреле 2018 года. Цены на билеты будут формировать по лоукост-модели без учета багажа и дополнительных услуг.26 декабря Омелян заявлял, что в 2018 году в Украине могут начать работу еще две авиакомпании-лоукостера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки году омелян украины млн бюджетных Теги: деньги