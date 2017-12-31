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Омелян: 2018-й должен стать годом бюджетных авиалиний в Украине
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31.12.2017 09:49
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Приход новых бюджетных авиалиний на рынок Украины позволит
увеличить количество пассажиров до 71 млн в 2030 году, считает
министр инфраструктуры Владимир Омелян. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Омелян заявил, что приход
лоукостеров на рынок Украины даст более 800 тыс. новых рабочих мест
уже к 2030 году Фото: TRUMAN Agency / Facebook По словам Омеляна,
за два года авиационный сектор Украины вырос на 30%. "Именно
следовательно, по нашему глубокому убеждению, 2018 должен стать
годом расширения присутствия бюджетных авиалиний в Украине Если в
2015 году лоукост-авиакомпании осуществляли полеты по 18 воздушным
линиям, то в 2017 году количество увеличилось в два раза –
обслуживается 38 авиалиний", – сказал Омелян.В сообщении
укзано, что в 2017 году аэропорт "Львов" пересек отметку в 1 млн.
пассажиров в год, а аэропорт "Борисполь" – в 10 млн.
Отмечается, что до этого 1 млн пассажиров во львовском аэропорту
был в 1992 году.По словам Омеляна, аэропорт Борисполь наростил
пассажиропоток в 2017 году на 45%."Украинцы хотят и могут летать, и
мы должны дать им такую возможность", – сказал Омелян.По его
словам, приход новых бюджетных авиалиний на рынок Украины позволит
увеличить количество пассажиров до 71 млн в 2030 году."Также это
должно обеспечить быстрый рост ежегодного пассажиропотока в
региональных и местных аэропортах. Это даст более 800 тыс. новых
рабочих мест уже к 2030 году и будет иметь положительное влияние на
ВВП: рост до 65 млрд грн. в 2030 году, а именно: 16 млрд –
доходы аэропортов; 18 млрд – от строительства и поддержки
аэропортов; 8 млрд принесет развитие торговли; 22
млрд –туристическая сфера", – заявил министр.14
декабря состоялась презентация украинской
авиакомпании SkyUp. Она начнет работу в апреле 2018 года. Цены
на билеты будут формировать по лоукост-модели без учета багажа
и дополнительных услуг.26 декабря Омелян заявлял, что в 2018
году в Украине могут начать работу еще две авиакомпании-лоукостера.
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