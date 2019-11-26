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В преддверии праздника: в Белый дом привезли рождественскую ель
26.11.2019 13:47
Мелания Трамп встретила рождественскую ель у порога Белого дома Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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