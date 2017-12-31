|Сегодня на большинстве территории Украины ожидается мокрый снег
|31.12.2017 09:53
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Сегодня в Украине в восточных, западных и северных областях синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков, передает со ссылкой на Украинские гдрометцентр.
“В последний день 2017 года в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных, западных, днем и в северных областях кое-где небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что на дорогах западных и северных областей кое-где ожидается гололедица.
Ветер синоптики прогнозируют северо-западный с переходом на Правобережье на южный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура установится на уровне 0-5 ° тепла, на юге — до 7 ° тепла; в Карпатах — 0-4 ° мороза.
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