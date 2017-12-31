Детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычка. Об этом стало известно со слов источника в одном из правоохранительных ведомств Украины, сообщает ZAXID.NET.

Детективы НАБУ задержали Ореста Фурдычко 30 декабря в Киеве в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН. Они также провели обыски в его рабочем кабинете и дома.

По предварительным данным, Орест Фурдычко задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

По информации известного блогера и ветерана батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, Фурдычко задержали при получении 300 тыс. долларов от частного предпринимателя.

Всего Фурдычко якобы требовал у него 500 тыс. долларов "за обещание не препятствовать законной деятельности частного предпринимателя, связанной с использованием земель фонда Национальной академии аграрных наук Украины".

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