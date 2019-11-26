ГБР просит снять неприкосновенность с депутата из партии Порошенко - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГБР просит снять неприкосновенность с депутата из партии Порошенко
26.11.2019 14:05
ГБР просит снять неприкосновенность с Федины из-за угроз Зеленскому
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
из-за
угроз
зеленскому
федины
неприкосновенность
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