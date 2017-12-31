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Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы за оскорбление судей
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31.12.2017 09:57
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Экс-президента Египта Мохаммеда Мурси и еще 19 человек признали
виновными в оскорблении судей через публикациях о них на
телевидении, радио и в социальных сетях. Мурси получил три года
тюрьмы Фото: EPA Отмечается, что их признали виновными в
оскорблении судей через публикациях о них на телевидении, радио и в
социальных сетях.Кроме того, Мурси должен заплатить 1 млн фунтов
компенсации ($1,1 млн) судье, которого он 26 июня 2013 года,
занимая пост президента Египта, называл "ложным судьей, который
сидит в своем кресле".Осужденные могут обжаловать судебный
приговор.В 2013 году Мурси был отстранен от власти египетскими
военными во главе с Абделем Фаттахом ас-Сиси, который сейчас
является главой государства.После прихода к власти ас-Сиси начал
борьбу с Мурси и поддерживающей его исламистской организацией
"Братья-мусульмане" (в ряде государств она признана
террористической). С начала 2014 года не менее 1212 человек были
приговорены к смертной казни, в том числе глава "Братьев-мусульман"
Мухаммед Бади.В 2015 году Мурси был приговорен к смертной
казни по делу о массовом побеге из тюрьмы и нападении на
полицейских в ходе революции 2011 года.В июне 2016 года Мурси также
получил пожизненный срок по делу о шпионаже в пользу
Катара. В Египте пожизненный приговор, вынесенный Мурси,
приравнивается к 25 годам тюрьмы. В рамках других дел экс-президент
уже получил такой же срок.15 ноября 2016 года апелляционный
суд отменил смертный приговор Мурси по делу о побеге из тюрьмы в
2011 году.
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