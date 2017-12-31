Экс-президента Египта Мохаммеда Мурси и еще 19 человек признали виновными в оскорблении судей через публикациях о них на телевидении, радио и в социальных сетях. Мурси получил три года тюрьмы Фото: EPA Отмечается, что их признали виновными в оскорблении судей через публикациях о них на телевидении, радио и в социальных сетях.Кроме того, Мурси должен заплатить 1 млн фунтов компенсации ($1,1 млн) судье, которого он 26 июня 2013 года, занимая пост президента Египта, называл "ложным судьей, который сидит в своем кресле".Осужденные могут обжаловать судебный приговор.В 2013 году Мурси был отстранен от власти египетскими военными во главе с Абделем Фаттахом ас-Сиси, который сейчас является главой государства.После прихода к власти ас-Сиси начал борьбу с Мурси и поддерживающей его исламистской организацией "Братья-мусульмане" (в ряде государств она признана террористической). С начала 2014 года не менее 1212 человек были приговорены к смертной казни, в том числе глава "Братьев-мусульман" Мухаммед Бади.В 2015 году Мурси был приговорен к смертной казни по делу о массовом побеге из тюрьмы и нападении на полицейских в ходе революции 2011 года.В июне 2016 года Мурси также получил пожизненный срок по делу о шпионаже в пользу Катара. В Египте пожизненный приговор, вынесенный Мурси, приравнивается к 25 годам тюрьмы. В рамках других дел экс-президент уже получил такой же срок.15 ноября 2016 года апелляционный суд отменил смертный приговор Мурси по делу о побеге из тюрьмы в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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