Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения. В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе неустановленного образца", - сообщил представитель МОУ.

По словам Гуцуляка, эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задания в составе снайперских пар и разведывательных групп.

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