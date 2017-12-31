В полиции Москвы сообщили, что задержали мужчину, который, предположительно, ранил двух человек в центре столицы РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы нанес себе повреждения при задержании Фото: VASILY MAXIMOV / Twitter По данным правоохранителей, они остановили легковой автомобиль, которым управлял 26-летний подозреваемый, в 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе. В сообщении отмечается, что при задержании мужчина нанес себе телесные повреждения, полицейские передали его медикам для оказания помощи.Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.Накануне вечером неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, а затем скрылся с места происшествия. Пострадали мужчина и женщина, которых доставили в больницы города в тяжелом состоянии.Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что в стрельбе подозревают 26-летнего Алексея Семелина, уроженца республики Марий Эл. Собеседник агентства рассказал, что мужчина шесть раз выстрелил в голову женщине из травматического пистолета. Также пострадал еще один мужчина.ТАСС пишет, что причиной стрельбы послужил конфликт между нетрезвыми посетителями бара. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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