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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле Красной площади в Москве
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31.12.2017 10:05
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В полиции Москвы сообщили, что задержали мужчину, который,
предположительно, ранил двух человек в центре столицы РФ. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Подозреваемый в
стрельбе в центре Москвы нанес себе повреждения при задержании
Фото: VASILY MAXIMOV / Twitter По данным правоохранителей, они
остановили легковой автомобиль, которым управлял 26-летний
подозреваемый, в 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе. В
сообщении отмечается, что при задержании мужчина нанес себе
телесные повреждения, полицейские передали его медикам для оказания
помощи.Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по
факту произошедшего.Накануне вечером
неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, а затем
скрылся с места происшествия. Пострадали мужчина и женщина, которых
доставили в больницы города в тяжелом состоянии.Источник ТАСС в
правоохранительных органах утверждает, что в стрельбе подозревают
26-летнего Алексея Семелина, уроженца республики Марий Эл.
Собеседник агентства рассказал, что мужчина шесть раз выстрелил в
голову женщине из травматического пистолета. Также пострадал еще
один мужчина.ТАСС пишет, что причиной стрельбы послужил конфликт
между нетрезвыми посетителями бара.
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