Зеленский сказал, что мнение одного гражданина не является для него определяющим.

"Меня поддержали 73% [избирателей], и если между них был господин Коломойский - я очень рад. Господин Коломойский - не президент Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ выбирает, куда нам идти", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В то же время он сказал, что готов начать разговор с Россией во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

"С Россией у нас очень сложная ситуация. [Диалог] будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров", - сказал президент Украины.

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