|Президенту Зеленскому в Эстонии подарили велик и пол-литра мёда
|26.11.2019 14:46
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Эстонии подарили электровелосипед, а также пол-литра меда
Такой презент сделала глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.
Напомним, сегодня в рамках официального визита Зеленский встретился с президентом Эстонии. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, в сферах электронного управления и диджитализации публичного сектора.
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