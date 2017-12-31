Командиром нового фрегата военно-морского флота России "Адмирал Макаров" стал капитан второго ранга Григорий Бреев, который предал Украину весной 2014 года, сообщает со ссылкой на "".

Григорий Бреев принимал участие в церемонии поднятия флага на фрегате, которая состоялась 27декабря на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Фрегат "Макаров" включили в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота с базированием в Севастополе (оккупированный Крым).

Бреев родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка Винницкой области. С 1996 года проходил службу в украинских вооруженных силах, окончил Академию ВМС имени Нахимова. Григорий Бреев командовал корветами "Луцк" и "Тернополь". Перед тем, как перейти на сторону России, он занимал должность заместителя командира Севастопольской военно-морской базы. В марте 2014 года Бреев изменил присяге. Против него открыли уголовное производство по признакам ст.408 УК Украины (дезертирство).

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