В ночь на вторник неизвестный сжег автомобиль, принадлежавший семье и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника, заявляет глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и призывает украинских правоохранителей провести оперативное и прозрачное расследование этого преступления.

"На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку (с зажигательной смесью – ред) и убежал. Кому это выгодно?

Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами", - написал Нефьодов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром, опубликовав фотограии сгоревшего автомобиля.