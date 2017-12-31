В Тегеране начались столкновения протестующих с полицией.
Демонстранты пытались взять штурмом государственные здания.
Иранские студенты столкнулись с силовиками возле Тегеранского
университета Фото: ЕРА Начались столкновения протестующих с
полицией. Демонстранты нападают на некоторые государственные
здания и пытаются их штурмовать.Агентство ЕРА сообщает,
что протесты проходят по меньшей мере в девяти городах Ирана.
В столице студенты столкнулись с полицией возле Тегеранского
университета.В сообщениях в социальных сетях говорится, что
в провинциальном городе Доруд полиция расстреляла двух
участников антиправительственной демонстрации.Субботние протесты
совпали с организованными властями митингами в честь годовщины
окончательного подавления беспорядков в 2009 году. По официальным
данным, про-правительственные митинги проводились в 1200 городах и
поселках Ирана.28 декабря в Иране начались крупнейшие за
восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны
требуют побороть бедность, освободить политзаключенных,
положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах
в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали
десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в
Иране.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира