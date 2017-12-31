В Тегеране начались столкновения протестующих с полицией. Демонстранты пытались взять штурмом государственные здания. Иранские студенты столкнулись с силовиками возле Тегеранского университета Фото: ЕРА Начались столкновения протестующих с полицией. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать.Агентство ЕРА сообщает, что протесты проходят по меньшей мере в девяти городах Ирана. В столице студенты столкнулись с полицией возле Тегеранского университета.В сообщениях в социальных сетях говорится, что в провинциальном городе Доруд полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.Субботние протесты совпали с организованными властями митингами в честь годовщины окончательного подавления беспорядков в 2009 году. По официальным данным, про-правительственные митинги проводились в 1200 городах и поселках Ирана.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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