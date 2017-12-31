Трое злоумышленников убили мужчину, который пытался снять деньги с банкомата. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области, передает корреспондент .

"Убийство произошло в Суворовском районе. По горячим следам задержаны трое злоумышленников, которые зарезали молодого 35-летнего мужчину. Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезанная подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой", - отметил Головин.

Сейчас выясняются все обстоятельства убийства. В свою очередь, коллеги погибшего уточнили, что Андрей Овчинников работал фельдшером 3-й подстанции в бригаде скорой помощи.

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