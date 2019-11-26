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В Украине вскоре появятся монеты номиналом пять гривен
26.11.2019 15:19
В декабре в Украине введут в оборот монеты номиналом пять гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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