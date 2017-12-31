Следуя правилам фэн-шуй, можно привлечь в жизнь удачу, деньги и любовь. Правильно подготовьте свой дом к встрече Нового года, и тогда в будущем вас будет ждать счастье и успех, пишет со ссылкой н .

Уже за месяц до наступления Нового года мы находимся в предвкушении праздника. В этот период нас мучает самый главный вопрос — как правильно подготовиться к событию. Необходимо не только купить подарки и обдумать блюда на новогодний стол, но и украсить свой дом. Каждый год по традиции мы ставим елку, украшаем ее игрушками и гирляндами и придаем своему жилищу праздничный вид. Благодаря учению фэн-шуй вы сможете не только создать оригинальный декор, но и привлечь удачу. Эксперты предлагают вам полезные советы, с помощью которых в Новом году вы измените свою жизнь к лучшему. От вас потребуется только желание и креатив.

Как украсить дом к Новому году по фэн-шуй

С давних времен многие люди следуют учению фэн-шуй. Многолетняя практика показывает, что, следуя простым правилам, можно без труда получить желаемое и приблизиться к своей мечте. Новый год — время исполнения желаний. В это время мы задумываемся о переменах в жизни и хотим начать ее с чистого листа. Украсив свой дом, вы сможете привлечь удачу и обрести счастье в ближайшем будущем.

Избавьтесь от грязи и старых вещей. Наверняка каждая хозяйка перед Новым годом наводит порядок в своей квартире. Однако мало кто знает, что таким образом вы избавляетесь не только от грязи, но и негативной энергии. По этой же причине необходимо избавиться от старых и ненужных вещей. Многие из них являлись свидетелями неприятных моментов жизни, а в нашем сознании хранятся плохие воспоминания о них. Чтобы в будущем избежать негатива и неприятностей, проводите уборку тщательно и без жалости избавляйтесь от ненужного хлама.

Живая елка. В последние годы огромную слава завоевали именно искусственные елки. Их преимущество заключается в цене и долгосрочности, а после праздников вам не придется выметать осыпавшиеся иголки. Несмотря на то, что китайцы вовсе избегают этого украшения, они настоятельно рекомендуют в качестве декора использовать именно живую елку. Она наделяет дом положительной энергией, ее запах обладает успокаивающими свойствами, а также она создаст уют и праздничную атмосферу в вашем доме. Если вы все же предпочитаете искусственную ель, можно принести несколько настоящих хвойных веток и поставить их в вазу.

Зона денежного благополучия. По правилам фэн-шуй, юго-восточная часть дома является сектором финансового благополучия. Конечно, не стоит располагать все новогодние украшения в одном месте, но вы можете установить елку именно в «денежном» месте. Таким образом вы привлечете богатство и усилите денежный поток. Вы можете положить под деревце свой кошелек, и тогда в следующем году в нем никогда не будет пусто.

Украшение новогоднего стола. Многие считают, что главное украшение стола — это разнообразные вкусные угощения. Однако чтобы привлечь удачу, необходимо обдумать декор квартиры до мелочей. В новогоднюю ночь все гости собираются именно за столом, следовательно он привлекает даже больше внимания, чем елка или другие украшения квартиры. Старайтесь выбирать яркую скатерть. Избегайте траурных цветов, все-таки Новый год — это веселый праздник. Следите, чтобы она не была грязной или порванной. От испорченных и поношенных вещей вы должны избавиться еще до наступления праздника. Блюда на столе должны пестрить разнообразием. Их обязательно должно быть много и на любой вкус, но порции могут быть небольшими. Чем богаче ваш новогодний стол, тем счастливее для вас будет следующий год.

Оттенки драгоценных металлов. Перед Новым годом мы часто можем увидеть в магазинах фэн-шуй различные украшения и игрушки золотых и серебряных цветов. Их актуальность обусловлена не только благородным видом, но и особой силой. Серебро притягивает здоровье и любовь. Золото является символом богатства и удачи. Оба цвета можно сочетать: например, на елке могут присутствовать как золотистые, так и серебряные игрушки. Они привлекут в ваш дом процветание и удачу.

Яркий свет. В Китае одним из главных новогодних атрибутов считается красный фонарь. Обычно его вешают около входной двери. Считается, что он притягивает удачу и денежную энергию. Китайский фонарь можно заменить красными свечами или световыми гирляндами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира