|В Турции начали испытывать С-400 против F-16
|26.11.2019 15:21
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Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Триумф на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Соответствующее видео было опубликовано накануне в YouTube.
В подписи к ролику отмечается, что испытания в районе местной авиабазы продлятся два дня. В их ходе, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК сканируют воздушное пространство.
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