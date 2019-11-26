Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Триумф на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

Соответствующее видео было опубликовано накануне в YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что испытания в районе местной авиабазы продлятся два дня. В их ходе, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК сканируют воздушное пространство.

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