Много СМИ используют в материалах ложные и несуществующие источники, отметил президент США Дональд Трамп. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Я использую социальные медиа не потому, что мне это нравится Фото: EPA "Я использую социальные медиа не потому, что мне нравится, а потому, что это единственный способ борьбы с очень нечестной и несправедливой "прессой", которую сейчас часто называют медиа фейковых новостей. Ложные и несуществующие "источники" используются чаще, чем когда-либо. Много историй и отчетов – чистая фикция!", – написал он в Twitter. I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair "press," now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent "sources" are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 декабря 2017 г. Трамп неоднократно критиковал The New York Times, The Washington Post, BuzzFeed, BBC, CNN и NBC News за освещение событий, связанных с Россией.В июне 2017 года после публикации статьи о связи советника Трампа с российским фондом три журналиста CNN ушли в отставку, так как "материал не соответствовал редакционным стандартам телеканала".27 июня Трамп заявил, что "распространяющий фейковые новости CNN ожидают серьезные изменения в менеджменте теперь, когда их поймали на проталкивании фальшивых историй по российской теме".Глава Белого дома также заявлял, что подумывает о том, чтобы называть новости CNN не фейковыми, а мошенническими.26 ноября Трамп в очередной раз обвинил телеканал CNN в подаче фейковых новостей. 27 ноября Трамп предложил провести в США конкурс на "самое бесчестное" СМИ.



