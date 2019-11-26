Крымским татарам будут предусмотрены квоты во всех органах местной власти и местных советах полуострова. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева, сообщает во вторник, 26 ноября, РБК-Украина. Ташева отмечает, что этот вопрос нуждается в коммуникации, потому что это нужно объяснить. "Опять-таки, большой ошибкой я считаю то, что не было активной работы, чтобы объяснять: что это такое и почему крымские татары имеют право на определенную квоту в органах государственной власти и местных советах полуострова", - считает она. По ее словам, никаких вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины в этом контексте не возникает. "Это вопрос исторической справедливости, это коренной народ Украины, который пережил несколько волн депортации и является угнетенным, ему нужно помочь восстановить свои права", - добавила она. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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