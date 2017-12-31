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Знакомый захватившего отделение "Укрпошти" в Харькове: Я недавно его встретил. Говорит: "Мне нужно в тюрьму"
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31.12.2017 10:28
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Харьковчанин Василий, который с детства знаком с Владимиром
Безухом, захватившим отделение "Укрпошти" 30 декабря, заявил, что
тот нигде не работал и говорил о желании попасть в тюрьму. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке 30 декабря
неизвестный захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро
"Киевская" в Харькове Фото: ЕРА Местный житель Василий в
комментарии журналистам рассказал, что знаком с Безухом со школьных
времен. "Его зовут Вова, прозвище – Безя. Он тут близко
живет, частный дом. Семья – мама, папа, брат, жены нет, он с
девочкой живет молодой. Ну он все употребляет... Не работал он. Я
недавно его встретил. Говорит: "Мне нужно в тюрьму". Я говорю: "Для
чего?" Он: "Надо". Буквально три дня прошло – и захватилась
почта", – сообщил мужчина.Еще один знакомый Безуха психолог
Вадим Безуглый стал очевидцем ситуации, после чего пытался
поговорить с захватчиком. "Я его знаю давно. Можно сказать,
больше 20 лет. Беда с головой у человека. Это психиатрия, даже не
психология. Нет, он не у меня наблюдался. Так получилось, что мы
знакомы с ним со школы, он учился на год младше меня. Сложности у
него всегда были с головой, с психикой", – сообщил Безуглый.По
его словам, на предложение "прекратить безобразие" Безух отвечал
ему непечатными фразами."Он очень нетрезвый и, судя по всему,
"догонялся" там постоянно. Он все время пил, и пока находился в
этой острой фазе, был вообще неконтактным, потом стал немножко
приходить в себя, потерял, видимо, бдительность, и закончилось все,
как закончилось.... Он находится в своем мире. Это особое состояние
сознания. Галлюциногенный бред, это можно назвать так", –
убежден мужчина.30 декабря неизвестный захватил отделение
"Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в
Харькове. Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало
сообщал, что у мужчины есть взрывчатка. По
предварительной информации, в здании находилось девять
взрослых и двое детей.В полиции заявили, что требования
мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом
удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10
были освобождены три женщины и двое детей.Уголовное
производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного
кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет
лишения свободы. Глава Харьковской областной государственной
администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник
задержан, удерживаемые им люди освобождены.Глава управления
Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех заявил,
что преступник вел асоциальный образ жизни, был судим за
преступления, связанные с наркотиками, и нуждается в помощи
психиатра.
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