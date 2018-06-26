Только за 21 июня в мексиканском штате Мичоакан застрелили
кандидата в мэры города Агилилла Омара Гомеса Лукатеро и Фернандо
Анджелеса Хуареса. Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля Фото:
EPA Только за 21 июня в штате Мичоакан застрелили кандидата в мэры
города Агилилла Омара Гомеса Лукатеро и Фернандо Анджелеса Хуареса,
который баллотировался в градоначальники Окампо. Оба населенных
пункта страдают от деятельности наркобанд.Кроме Лукатеро и Хуареса,
еще 16 человек до сих пор являются кандидатами на выборах 1 июля,
когда будут избраны президент, 128 членов Сената, 500 депутатов
Конгресса и 3400 региональных чиновников. Всего в гонке участвуют
15 тыс. политиков и управленцев.По словам мексиканского аналитика
по вопросам безопасности Алехандро Хоупа, причинами убийств
кандидатов могут быть отказ от сотрудничества с местными картелями
либо конкуренция с лояльными к преступникам бюрократами.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира