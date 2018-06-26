Только за 21 июня в мексиканском штате Мичоакан застрелили кандидата в мэры города Агилилла Омара Гомеса Лукатеро и Фернандо Анджелеса Хуареса. Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля Фото: EPA Только за 21 июня в штате Мичоакан застрелили кандидата в мэры города Агилилла Омара Гомеса Лукатеро и Фернандо Анджелеса Хуареса, который баллотировался в градоначальники Окампо. Оба населенных пункта страдают от деятельности наркобанд.Кроме Лукатеро и Хуареса, еще 16 человек до сих пор являются кандидатами на выборах 1 июля, когда будут избраны президент, 128 членов Сената, 500 депутатов Конгресса и 3400 региональных чиновников. Всего в гонке участвуют 15 тыс. политиков и управленцев.По словам мексиканского аналитика по вопросам безопасности Алехандро Хоупа, причинами убийств кандидатов могут быть отказ от сотрудничества с местными картелями либо конкуренция с лояльными к преступникам бюрократами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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