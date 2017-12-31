Израиль нанес авиационный удар по наблюдательному посту ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля, передает

“В ответ на запущенные в пятницу по региональным советам Шаар ха-Негев и Сдот-Негев в южной части Израиля ракеты в субботу вечером самолеты ВВС Израиля нанесли удар по принадлежащему террористическому движению ХАМАС наблюдательном посту в южной части сектора Газа”, — говорится в сообщении.

Как сообщал 14 декабря в секторе Газа израильская авиация атаковала три объекта ХАМАС.

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