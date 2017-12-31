За год 56 украинцев получили статус беженца в Польше

В 2017 году около 625 граждан Украины обратилось в Управление по вопросам иностранцев Польши с просьбой предоставить им международную защиту, сообщает посольство Украины в Польше.

"Согласно официальной информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое", – говорится в сообщении.

В течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году – 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).

При этом, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).

В течение первого полугодия 2017 гражданам Украины выдали более 92 тыс. разрешений на работу различных типов. Для сравнения, в течение 2016 года украинцы получили около 103 тыс. разрешений на работу, а за первое полугодие 2016 – свыше 42 тыс. разрешений, что свидетельствует о росте указанного показателя в текущем году почти вдвое.

В то же время, дипломатическими/консульскими учреждениями Республики Польша за 9 месяцев 2017 оформлено более 988 тыс. виз (национальные и шенгенские). По сравнению с аналогичным периодом 2016 количество выданных виз осталась практически неизменной, однако количество выданных национальных виз типа Д (трудоустройство, обучение, воссоединение с семьей) в 2017 году увеличилась в 1,5 раза.