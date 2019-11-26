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Масштабное ДТП из-за гололеда под Уманью: столкнулись 11 авто, есть пострадавшие
26.11.2019 15:58
Пять грузовиков, пять легковушек и один пассажирский автобус устроили масштабное ДТП на трассе Киев - Одесса.  

Yman_26.11.19

В Черкасской области под Уманью на автодороге Киев - Одесса случилось дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что из-за гололеда столкнулись пять грузовых, пять легковых автомобилей и один рейсовый автобус сообщением Варшава - Херсон. В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал.

Спасатели отмечают, что в ДТП пострадали три человека с легковых и грузовых автомобилей. 

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