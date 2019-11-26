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В Херсонском общежитии студенты устроили перестрелку
26.11.2019 16:13
В Херсоне студенты устроили перестрелку в общежитии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
общежитии
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Новости
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