Освобожденный арестант Кремля Олег Сенцов считает, что запланированные на 9 декабря в Париже переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе будут для президента Украины Владимира Зеленского “ловушкой“, которая может привести к сдаче национальных интересов. Такое заявление Сенцов сделал 26 ноября в Страсбурге на утренней встрече с группой депутатов Европейского парламента, пишет Цензор.НЕТ.

Это будет ловушка для Зеленского, потому что благодаря своей миротворческой риторике Путин заводит его в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода. Зеленский хочет мира, говорит об этом и готов действовать. Путин же мира не хочет, к нему не готов, а лишь про это говорит, - отметил Сенцов.

Кроме того, он считает, что европейские лидеры, уставшие от российско-украинского конфликта, будут рады любому примирению. Но оно не вероятно, пока российские войска находятся на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Сдавать свои позиции Путин не намерен. Он пытается довести ситуацию до того, чтобы произошли на Донбассе выборы под его контролем, чтобы этих сепаратистов можно было бы легитимизировать, - сказал Сенцов. Развивая свою мысль дальше, он утверждает, что после этих выборов Донбасс официально будет частью Украины, но на практике ничего не изменится. Поэтому я не верю в эти переговоры. В лучшем случае они закончатся ничем, в худшей ситуации Зеленскому придется поступиться интересами Украины, чего ему украинцы не простят, - заключил Сенцов. Напомним, Сенцов в Европарламенте заявил, что украинцы не хотят быть рабами Путина и жить как в РФ.





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