США достигли исторических успехов в борьбе с террористами "Исламского государства", заявил президент США Дональд Трамп. Трамп: На данный момент коалиция отвоевала у ИГИЛ почти 100% территорий в Ираке и Сирии Фото: EPA "Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", – сказал Трамп.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.В начале декабря Москва объявила об освобождении территории Сирии от боевиков ИГИЛ, и президент РФ приказал начать вывод войск из Сирии.13 декабря президент США Дональд Трамп заявлял о победе над ИГИЛ в Сирии и Ираке.22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приказ Путина выполнен, а "бесценный военный опыт в Сирии" за все время получили более 48 тыс. российских военных.Несмотря на это, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что военный конфликт в Сирии нельзя считать завершенным.В Белом доме заявили, что США пока не планируют выводить войска из Сирии.27 декабря в Пентагоне заявили, что в Ираке и Сирии остается около 1 тыс. боевиков "Исламского государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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