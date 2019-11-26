Елена Лукаш

Туда включили десятки людей, гибель которых не связана с расстрелами на Майдане в феврале 2014 года

Что не так со списком "Небесной сотни"?

Что такое "Небесная сотня"? Это - жертвы майдана. Как мы определяем кто является участником списка "сотни"? По указам Президента Порошенко: 105 Героев Украины (посмертно) и 2 кавалера ордена Небесной сотни (посмертно).

По официальной версии, более 80% жертв «Небесной сотни» погибли от огнестрельных ранений. Львиная доля получила их 20 февраля на Майдане.

Пользуясь открытыми и личными источниками, я изучила причины смерти членов «Небесной сотни». И предлагаю свой анализ вам. Прочтите и задумайтесь: кем и зачем формировался этот список, каковы были критерии включения в него, за что раздавали звание «Герой Украины» и связанные с ним социальные выплаты и могут ли в принципе быть расследованы обстоятельства гибели этих людей.

Три главных вопроса лежат на поверхности:

1. Как можно было расследовать уголовные дела убитых участников протеста в отрыве от аналогичных убийств сотрудников правоохранительных органов, если они совершались в один период, в одном и том же месте и аналогичным способом – огнестрельными ранениями. Ведь стреляли обе стороны противостояния.

2. Кто стал выгодополучателем этих убийств? Кому до сих пор выгодно, чтобы мы не знали правду об убийцах?

3. Зачем нерасследованные убийства «Небесной сотни» стали объектом политических манипуляций и вместо того чтобы быть расследованными - были явно мифологизированы?

Итак,

ГРУППА ПЕРВАЯ.

НЕОБЪЯСНИМЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК «НЕБЕСНОЙ СОТНИ» - 24 человека.

1. ОЛЬГА БУРА. Умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана. Причина - аллергия на препарат. Пыталась излечиться от гнойного заражения пальца. Страдала умственной недостаточностью. Не умела читать и писать, плохо разговаривала. На майдане работала на кухне. Герой Украины.

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2. СЕРГЕЙ ДИДЫЧ. Убит майдановцем Леонидом Бибиком, который 18.02.2014 г. в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Сергея Дидыча грузовиком.

Судья Печерского районного суда Шапутько освободила от ответственности Леонида Бибика, несмотря на то, что Дидыч полностью признал свою вину, но по закону об амнистии майдана он был освобожден от уголовной ответственности. Этот случай, когда в результате действий одного майдановца погиб такой же майдановец. Сергей Дидыч - Герой Украины.

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3. ЯКОВ ЗАЙКО. Участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля. Пожилой человек. Умер от сердечного приступа в метро. Герой Украины.

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4. АНТОНИНА ДВОРЯНЕЦ. Участница демонстрации на улице Институтская 18 февраля. Попала в давку в районе метро "Хрещатик", умерла от сердечной недостаточности. Герой Украины.

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5. ЗУРАБ ХУРЦИЯ. Участник демонстрации на улице Институтская 18 февраля 2014г. Попал в давку в районе метро "Хрещатик", умер от сердечной недостаточности. Герой Украины.

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6. СИНЕНКО СЕРГЕЙ. По информации журналиста Бутусова - сгорел в машине в Запорожской области 13 февраля. Версия о политическом убийстве не подтверждается, официальная версия – самоубийство. Герой Украины.

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7. ЦЕПУН АНДРЕЙ. Найден мертвым 21 февраля на окраине Киева на улице Верболозной со следами жестокого избиения и черепно-мозговой травмой, несовместимой с жизнью. Его участие в акциях протеста не подтверждено. Похоронен в родном селе Кожуховка. Герой Украины.

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8. ВЯЧЕСЛАВ ВОРОНА. Убит в Киеве 9 марта в результате пьяного конфликта в интернет-кафе на пр. Маяковского, 95 на Троещине, убийца задержан, осужден, отбывает наказание. Герой Украины.

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9. ВИКТОР ЧЕРНЕЦ. На майдане в Киеве не был. Сбит насмерть автомашиной во время блокирования майдановцами трассы у села Подибна Черкасской области 19 февраля. Сбил его неизвестный «джип», который, по одной версии, пробивал дорогу внутренним войскам, а по второй – титушкам. Герой Украины.

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10. ИВАН ГОРОДНЮК. По одной из версий, во время участия в акциях протеста был облит из водомета, получил бронхопневмонию, умер 19 ! февраля 2014г. дома.

По второй – обморозил нижние конечности, обратился к местной районной больнице, получив только направление на флюорографию. Из-за ухудшения состояния здоровья не смог выйти из дома и умер не 19, а 20 февраля 2014 года. Герой Украины.

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11. МАКСИМ ГОРОШИШИН. По одной версии во время участия в акциях протеста заболел тяжелой формой пневмонии, умер 19 февраля.

По второй версии, он отравился вредными газами горящих шин. Состояние здоровья Горошишина постепенно ухудшалось и 31 января, после длительного периода заболевания, он был госпитализирован в Киевскую городскую больницу № 17 с диагнозом «Острая форма пневмонии». Болезнь прогрессировала, лечение не помогло, и через месяц 19 февраля 2014 года Максим скончался. Даты смерти и болезни разнятся: есть версия, что он 19 февраля отравился, 20 февраля 2014 умер. 23 февраля он был похоронен в родном селе. Герой Украины.

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12. ВЛАДИМИР НАУМОВ. Его тело обнаружено на Трухановом острове в Киеве 18 февраля, первоначальная версия – самоубийство. По еще одной версии он упал утром 18.02. с пешеходного моста. Есть также версия, что на Трухановом острове он был задушен. 14 февраля он отправился в Киев, а уже 18 нашли его тело. Герой Украины.

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13. ВИКТОР ПРОХОРЧУК. Пропал 18 февраля. Тело погибшего обнаружили во дворе Крещатика, куда было выброшено со следами насильственной смерти и с перерезанным горлом. Свидетелей его действий на Майдане 18 февраля нет, свидетелей гибели нет. Герой Украины.

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14. ДАВИД КИПИАНИ. 20 февраля 2014 года его обнаружили без сознания в подземном переходе на Крещатике. Умер в машине скорой помощи от остановки сердца. Герой Украины.

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15. ПЕТР ГАДЖА. Причина смерти – болезнь легких. Почти месяц лечился от ожогов бронхов и лёгких. За несколько дней до смерти покинул больницу, собирался ехать в составе Афганской сотни на фронт, но 22 марта 2014 умер. Герой Украины.

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16. ВАСИЛИЙ ШЕРЕМЕТ. У него не выдержало сердце. Умер 4 марта в одной киевской больнице, по другой версии Сердце Василия Шереметы перестало биться не 4го, а 7 марта 2014 года. Герой Украины.

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17. ВИКТОР ХОМЯК. 27 января 2014 года был обнаружен повешенным на Майдане Независимости. Официальная версия - покончил жизнь самоубийством 27 января на Майдане. Жители палаточного городка разводили руками: никто не знал Виктора и намекали, что, мол, нужно еще разобраться, принимал ли вообще он участие в протесте, или попал на Майдан случайно. Герой Украины.

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18. БОГДАН КАЛИНЯК. Умер 28 января (!) 2014 года по причине воспаления легких и сердечной недостаточности. Герой Украины.

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19. АЛЕКСАНДР БАДЕРА. Умер 28 января 2014 года. Причина смерти - сердечная недостаточность. При этом медики не обнаружили признаков переохлаждения, что могло бы указывать на версию гибели от холодной воды из водомета. Занимался самолечением. В больницу принципиально не обращался. Герой Украины.

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20. МАЗУРЕНКО ПАВЕЛ. Умер 22 декабря 2013-го в Киеве в результате двусторонней пневмонии. Никаких данных об участии в акциях протеста на данный момент нет. Он в акциях протеста участия не принимал. 18 декабря 2013 шел домой, возле торгового центра «Квадрат» был избит. По одной версии был избит милиционерами, которые перепутали его с участниками майдана. По второй версии, был избит охранниками ТЦ «Квадрат» за кражу. Герой Украины.

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21. СЛОБОДЯН ТАРАС. Точная дата смерти неизвестна. По одной версии, примерно в декабре 2013-го, ушел из дома, осенью 2013-го совершил ряд попыток самоубийства, не имел своего места жительства, жил на свалке.

По второй версии, его тело нашли в лесу на Сумщине со следами пыток и без кисти руки. По третье версии он погиб от потери крови вследствие взрыва. Точной даты смерти нет. Предположительная - декабрь 2013. Герой Украины.

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22. КОСТЫШИН МИХАИЛ. По информации журналиста Бутусова, он был госпитализирован 27 января 2014 из автобуса Киев-Ивано-Франковск, с тяжелыми травмами внутренних органов, причины получения травмы рассказать отказался. За время пребывания в больнице деталей происшествия не раскрыл, даже после 20-го февраля. Подтверждений его участия в акциях протеста нет. Умер 26 февраля.

По второй версии, он был на Майдане и был жестоко избит. С 27 января 2014 года находился в Коммунальной городской клинической больнице города Львова, где и скончался. Герой Украины.

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23. ПОДРЫГУН АЛЕКСАНДР. Погиб 22 февраля на окраине Киева в результате черепно-мозговой травмы. Свидетелей гибели нет, участие в акциях майдана не подтверждено. Герой Украины.

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24. БАЧИНСКИЙ ИГОРЬ. Умер 25 февраля, из Боярки Киевской области. Его связи с участием в акциях протеста не обнаружено. Герой Украины.

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ВТОРАЯ ГРУППА. ПОГИБШИЕ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С МАЙДАНОМ - 4 человек.

Дмитрий Чернявский. Владимир Рыбак. Юрий Поправка. Василий Сергиенко. Все они признаны Героями Украины посмертно. Эти люди действительно погибли. Погибли в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке. Почему они стали членами «Небесной сотни» - совершенно не понятно. Нужен был список жертв подлиннее? Помасштабнее?

ТРЕТЬЯ ГРУППА. СМЕРТИ ОТ ТРАВМ – 8 человек

1. ДМИТРИЙ МАКСИМОВ. Официальная версия - минно-взрывная травма в результате штурма правоохранителями Дома профсоюзов на Майдане 19 февраля.

Ситуация с гибелью Дмитрия не ясна. Он был молодым парнем, инвалидом по слуху, успешным дзюдоистом. Его мама говорила следующее: «Хуже только то, что я не знаю, при каких обстоятельствах умер мой сын. После похорон я специально поехала на Майдан, расспрашивала людей, показывала Димину фотографию. Комендант Майдана Андрей Парубий сказал, что часто видел Диму на баррикадах. …На Майдане мне рассказали, что врачи реанимировали Диму в течение 20 минут. Но спасти не смогли. Когда в Доме профсоюзов начался пожар, тело сына перенесли в Михайловский собор. Я опросила сотни человек, но не смогла разыскать тех, кто был рядом с моим сыном в ночь на 19 февраля и видел, что произошло.»

2. ЮРИЙ ВЕРБИЦКИЙ. Его тело было найдено 22 января в лесополосе, близко села Гнидын Борисполського района. Юрий замерз и умер после пыток.

3. АРТЕМ МАЗУР. Смертельная травма головы (возможно погиб от осколков гранаты).

4. АНДРЕЙ КОРЧАК. Смертельная травма.

5. ИВАН НАКОНЕЧНЫЙ. Умер в одной из киевских больниц от ран, полученных во время столкновений.

6. АНАТОЛИЙ НЕЧИПОРЕНКО. Закрытая черепно-мозговая травма и вдавленный перелом костей черепа

7. АЛЕКСАНДР КЛИТИНСКИЙ. Официальная версия - ранен и сгорел заживо в Доме профсоюзов на Майдане 19 февраля. Сразу был похоронен как неизвестный на Аскольдовой могиле в Киеве. Идентифицирован по ДНК лишь в июле 2014. Очень странная история.

8. ВЛАДИМИР ТОПИЙ. Сгорел в Доме профсоюзов на Майдане 19 февраля. Обстоятельства, приведшие к смерти, не известны.

Все они признаны посмертно Героями Украины. Насколько их смерти связаны именно с протестами и действиями властей, а не протестующих или иных лиц, мне не известно. Слишком мало информации.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА – погибшие от огнестрельных ранений. Это самая большая группа погибших – 69 человек. Вот их имена:

Сергей Нигоян. Михаил Жизневский. Роман Сенык. Владимир Кищук. Игорь Сердюк. Сергей Шаповал. Александр Плеханов. Владимир Бойкив. Сергей Бондарев. Валерий Брезденюк. Александр Капинос. Владимир Кульчицкий. Виктор Орленко. Василий Прохорский. Юрий Сидорчук. Андрей Черненко. Виктор Швец. Юрий Пасхалин. Виталий Васильцов. Людмила Шеремет. Дмитрий Пагор. Арутюнян Георгий. Александр Балюк. Вайда Богдан. Шимко Максим. Сольчаник Богдан. Саенко Андрей. Коцюба Виталий. Братушко Алексей. Илькив Богдан. Пехенько Игорь. Аксенин Василий. Мойсей Василий. Тарасюк Иван. Дмитрив Игорь. Дигдалович Андрей. Байдовский Сергей. Бльок Иван. Войтович Назар. Мовчан Андрей. Кемский Сергей. Дзявульский Николай. Опанасюк Валерий. Корнеев Анатолий. Костенко Игорь. Бондарчук Сергей. Щербанюк Александр. Гриневич Эдуард. Жаловага Анатолий. Ушневич Олег. Жеребний Владимир. Вареница Роман. Точин Роман.Паращук Юрий. Ткачук Игорь. Зубенко Владислав. Голоднюк Устым. Пантелеев Иван. Гурик Роман. Котляр Евгений. Панькив Николай. Царьок Александр. Чаплинский Владимир. Чмиленко Виктор. Шилинг Иосиф. Полянский Леонид. Храпаченко Александр. Смоленский Виталий. Мельничук Владимир.

Все они признаны Героями Украины посмертно.

Но кто их убивал? Ответа нет. Но есть официальная информация, что сотрудники спец роты "Беркут" были вооружены автоматами Калашникова модернизированными (калибр 7,62х39).

Экспертизы говорят, что действительно есть погибшие от пуль такого калибра. НО, такой калибр имели и охотничьи карабины, которые были на вооружении у протестующих. Оружие было у обоих сторон конфликта. Понимаете, о чем я? Правда может быть очень страшной.

Патрон 7,62х39 остаётся одним из самых массовых и распространённых патронов в мире. От 7,62х39 калибра погибли, по моей информации, 13 протестовавших:

Тарасюк Иван. Дзявульский Николай. Котляревский Александр. Байдовский Сергей. Полянский Леонид. Дмитрив Игорь. Сольчаник Богдан. Кемский Сергей. Богдан Илькив. Анатолий Жаловаго. Корнеев Анатолий. Вареница Роман. Николай Панькив.

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Кроме того, погибали люди и от КАЛИБРА 7,62х51 - В настоящее время этот калибр широко используется в снайперском и гражданском оружии. Но снайперских винтовок на вооружении спецрота «Беркут» НЕ имела. Винтовки были у спец подразделений внутренних войск «Омега», а также у СБУ «Альфа». Подозрение по причастности к стрельбе выдвигалось лишь одному сотруднику «Омеги», но он на свободе, так были огромные сомнения у экспертов - баллистов. От этого калибра погибли два человека: Виктор Чмиленко и Бльок Иван.

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Получали ранения протестующие от КАЛИБРА 9х18 (пистолет Макарова), которыми спецрота «Беркут» также не была вооружена. От такого калибра, в частности, погиб Олег Ушневич.

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Погибали люди от калибра 7,64х54 - это снайперские винтовки, которых не было у спецроты «Беркут». От этого калибра погиб Иван Пантелеев и был ранен Безсмертный Виталий.

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Есть те, кто получали ранения ДРОБЬЮ И КАРТЕЧЬЮ и установить чьи это были стволы, дробь и картечь невозможно. Так погибли три человека: Найда Богдан, Балюк Александр, Арутюнян Георгий и были ранены Павел Дроздюк, Заставный Игорь, Грабовецкий Ярослав, Герасимов Александр, Сливка Юрий. Есть также масса фото и видео охотничьих ружей у протестующих и стрельбы из них. Помните это известное: «Не стреляйте нашим в спину?» Не забывайте.

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У очень многих погибших и раненых – СКВОЗНЫЕ ранения. И это не дает возможности установить вид и тип оружия, ставшего причиной гибели 23х протестующих. Я вообще не представляю, как на сегодня можно расследовать именно эти убийства, а ведь их было больше всего.

От сквозных ранений погибли: Голоднюк Устим. Ткачук Игорь. Коцюба Виталий. Паращук Юрий. Шимко Максим. Мовчан Андрей. Опанасюк Валерий. Щербанюк Александр. Братушко Алексей. Жеребной Владимир. Дыгдалович Андрей. Царёк Александр. Чаплинский Владимир. Зубенко Владислав. Назарий Войтович. Пехенько Игорь. Роман Точин. Игорь Костенко. Йосиф Шилинг. Роман Гурик. Евгений Котляр. Мельничук Владимир. Гриневич Эдуард.

Сквозным был ранен Харчук Борис (он полагает, что в него стреляли из отеля «Украина»).

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Есть совершенно загадочные смерти. Такие как гибель СЕРГЕЯ НИГОЯНА. На теле Нигояна были найдены пулевые ранения головы и туловища. В него выпустили заряды из картечи - стреляли в затылок и дважды в область грудной клетки, повредив легкое и сердце. Первоначально спецы утверждали, что стреляли в него со спины с расстояния в три-пять метров. Позже мнение экспертов и следователей изменилось и были обвинены милиционеры.

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Гибель МИХАИЛА ЖИЗНЕВСКОГО также вызывает массу вопросов. Как установит первоначальная экспертиза, смерть Жизневского наступила в результате огнестрельного ранения грудной клетки. При этом, направление раневого канала говорило, что выстрел в Михаила был произведен слева направо, причем сверху вниз. Такое было бы возможным в случае, если огонь велся сверху, или если человек наклонился. Похоже, стреляли свои.

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РОМАН СЕНИК был убит пулей Блондо. Пробивная способность пули огромна и годится для повреждения блоков автомоторов. Кто из милиции мог стрелять пулями Блондо и были ли они у них? Зачем милиционерам пуля Блондо, которая применяется в охотпрактике при отстреле крупных копытных в лесу? Вопросов больше чем ответов.

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Собрать подобную информацию для меня было не просто. Не просто и морально и физически. Я не настаиваю на ее абсолютной достоверности и допускаю погрешности, которые бывают, когда собираешь информацию по крохам. Для полной объективности нужны материалы всех уголовных дел и аккуратный анализ всей химии горбатюков. Я приняла решение обнародовать то, что стало известно мне в связи с огромной общественной значимостью этого вопроса. Выводы делать не буду. Вы сами справитесь. Соболезную семьям, родным, близким ВСЕХ погибших в те страшные дни. И защищавших общественный порядок, и верящих в свободу и достоинство.

Не мифы о майдане, а честное расследование и наказание виновных стало бы лучшим ответом для их родных, для всех нас. Но его не было. И вы знаете причину. Власть вышла бы сама на себя.