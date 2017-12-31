Гигантскую скульптуру ангела, сидящего на краю крыши со смартфоном в руках, установили в Одессе. Об этом на своей странице в Facebook написал художник Александр Милов, передает корреспондент .

Скульптура ангела, которая весит 10 тонн, размещенная на крыше одного из корпусов завода "Стальканат" на улице Водопроводной.

Основа композиции "Двери рая" - это стилизованное отображение Архангела Михаила, который держит в руках мобильное устройство.

Десятитонный ангел выполнен из стальных труб, защищен антикоррозионным покрытием и оборудован светодиодной подсветкой, а также часами.

"На смартфоне есть сияющая замочная скважина, она отражает двери в рай, который он охраняет. С невидимой, для наблюдателя, стороны телефона, на горящем экране изображены часы, которые идут в обратном направлении. Их можно будет рассмотреть в отражении очков ангела. Это символ уходящего времени", - отметил Милов.

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