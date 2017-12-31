Для российско-белорусских отношений 2017-й стал годом очень серьезных уроков

Во-первых, нам показали, что силы, заинтересованные в том, чтобы эти отношения испортить, не просто есть, а работают качественно и профессионально. И, к сожалению, иногда профессиональнее некоторых наших ведомств, привыкших считать, что братья-белорусы никуда от России не денутся, что бы ни происходило вокруг.

Количество провокаций, до абсурда раздуваемых СМИ с обеих сторон и существенно обостряющих двусторонние отношения, в этом году перешло грань приличия. В качестве предлогов для них использовалось что угодно – от вопросов Россельхознадзора к качеству белорусского продовольствия, вполне логичных мер по паспортному контролю иностранцев при пересечении границы, до самых безобидных высказываний публицистов и политологов. По факту, сущностных разногласий между нашими странами не было, нет и появиться им неоткуда. Однако целенаправленная работа по раздуванию каждого мелкого недопонимания до уровня межгосударственного конфликта налицо.

Фото с сайта krpress.ru

Во-вторых, нам преподаны показательные уроки основ союзнического поведения, указывающие, что никогда не следует забывать о взаимном уважении, равноправном партнерстве, внимании к собственным интересам союзника. И в вопросы внешней политики нельзя пускать дилетантов. Вообще, если мы не хотим повторения украинского сценария с другими союзниками – нам надо отучать своих клерков разговаривать с зарубежными партнерами России «через губу». И наших журналистов, кстати, тоже – потому что некоторые их выпады в адрес союзника ведут к прямому подрыву государственной внешней политики и должны либо пресекаться, либо наказываться.

В-третьих, нам дали возможность на практике увидеть, что и на российской, и на белорусской стороне внутри государственных органов, СМИ, НКО есть, на мой взгляд, ярко выраженная «пятая колонна», честно отрабатывающая получаемое с Запада финансирование. Заметьте, любой повод для создания напряженности в двусторонних отношениях начинал раздуваться буквально через несколько часов после возникновения – а это означает, что следует говорить о спланированных провокациях, заготовках. Посмотрите на истерическую реакцию в СМИ на обнародование приказа ФСБ России о мерах приграничного контроля въезжающих иностранцев. Посмотрите на моментальную преувеличенную реакцию некоторых белорусских СМИ и представителей общественности на недавнюю передачу на НТВ, где кто-то некорректно высказался в адрес Беларуси – хотя высказывались не официальные лица, не уполномоченные представители РФ…

Но главный урок из только этого – то, что для поддержания даже самых теплых и близких союзных отношений нужно работать. Много, кропотливо, постоянно. Создали ЕАЭС – нужно работать, чтобы в нем соблюдались интересы каждого участника. Есть Союзное государство – нужно обеспечивать его реальную работу как интеграционного объединения.

Пока структуры, которым мы доверили отношения с Беларусью, неспешно проводят совместные концерты народной музыки, странные конференции и туры по достопримечательностям с поеданием хлеба-соли, западные соседи снабжают жителей приграничных регионов Беларуси «картами поляка», затягивают белорусскую молодежь к себе на обучение и работу, методично ведут во всех слоях белорусского общества антироссийскую пропаганду. Недопонимания ведь возникают не просто так.

Стал 2017-й и годом исправления ошибок. С большим трудом, но утихли страсти вокруг всеобъемлющих претензий к качеству белорусских продуктов. С обеих сторон все же разобрались, что проблема не одна, а из нескольких составляющих – это и фальсификат, производимый даже на территории РФ, и нелегальный реэкспорт из третьих стран, а где-то и некорректность самих проверяющих.

Есть и далеко не идеальная работа некоторых белорусских производителей, и бороться с недоработками вместе заинтересована как Россия, так и сама Беларусь, которой они наносят гораздо больше ущерба. Снята раздутая СМИ с обеих сторон истерия по поводу введения приграничных зон между РФ и Беларусью. Хотя, опять же, не без потерь – в Минск пришлось летать через международные коридоры, с массой неудобств, а правила посещения тех самых приграничных зон для рядового гражданина так и остались темным лесом.

Гораздо больше конструктива стало в межведомственных взаимодействиях по линии ЕАЭС. Однако без этих и многих других ошибок можно было обойтись – с обеих сторон ведя себя более по-партнерски, доверительно, и жестче контролируя действия на исполнительском уровне, вводя хотя бы больше элементов «защиты от дурака».

Сейчас, перед Новым годом вектор развития российско-белорусских отношений непременно положительный, конструктивный. Но было бы приятнее перечислять больше того, что нашими странами вместе сделано нового, важного, прорывного, чем говорить о колоссальной работе по исправлению ошибок.

В конце года всегда задумываешься и о том, что из произошедшего достойно сожаления. Пожалуй, худшее, что произошло в двусторонних отношениях – то, что в конце года в Минске слушается в суде так называемое «дело пророссийских публицистов». Дело не в том, правы или нет отдельные белорусские граждане, которые, по мнению белорусских же госорганов, проявили в своих публикациях неуважение к белорусскому суверенитету и своему народу. Как раз здесь полностью соглашусь, что это исключительно внутреннее дело Беларуси, и решать его белорусской же правоохранительной системе, без любых вмешательств извне. Более того, реально недопустимо гражданину какой угодно страны демонстрировать пренебрежение к ней в публичном пространстве.

Проблема в другом – что сейчас белорусские СМИ, в том числе государственные, единодушно именуют это «делом пророссийских публицистов». То есть, в стране, являющейся нашим основным союзником, входящей с нами в Союзное государство, понятие «пророссийский публицист» приравнивается для общественного мнения к уголовному преступлению – как «серийный убийца», «черный риэлтор», «грабитель с большой дороги».

Даже не отдельно задумываясь, кто и из каких стран, вероятно, платит конкретным чиновникам и журналистам, тиражирующим такое определение вместо логичного «антибелорусские публицисты» или «журналисты-экстремисты» - это вызывающее оскорбление, провокация с далеко идущими пропагандистскими последствиями. Сколь же грязно и цинично выглядит эта попытка навязать братскому народу саму мысль о том, что «пророссийский» может быть синонимом «антибелорусского», «преступного»… И претензии здесь в первую очередь к допускающим такой позор нашим дипломатам на белорусском направлении, работникам интеграционных структур – коль скоро они никак не влияют и не реагируют на такие выпады, вероятно, кому-то из них пора на покой либо под следствие. За них стыдно…

В остальном же – позитива в российско-белорусских отношениях было и будет больше! Начались реальные движения навстречу друг другу в рамках Евразийского экономического союза. Уверенно держат в руках общий политический вектор наши Президенты – и никакой «пятой колонне» их не ослабить, Россия и Беларусь все равно будут самыми близкими и надежными союзниками.

Новое дыхание обретает Союзное государство – его наконец-то начинают полноценно и взаимовыгодно использовать в интересах обеих сторон, как интеграционное объединение равноправных партнеров. Тенденции, которые наметились на основе полученных уроков и даже допущенных ошибок – фундамент для большой совместной работы на 2018-й год. Большим шагом стало возрождение института Общественной Палаты Союзного государства. Это уже вовлекло в укрепление отношений серьезный экспертный потенциал и общественные силы с обеих сторон, которые просто не дадут повторить ряд ошибок, а по весу и авторитету в состоянии решать многие вопросы средствами народной дипломатии.

Что касается прогноза на Новый год – всем нам следует постараться, тогда это будет год больших свершений. Взаимопонимания и добра всем нам, Божьей помощи народам России и Беларуси!

Автор: Татьяна Глазунова, сопредседатель Общественной Палаты Союзного государства