|В Слуге народа сказали, кто займется законом о статусе Донбасса
|26.11.2019 16:35
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Об этом рассказал замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Hromadske.
Отвечая на вопрос журналиста, кто отвечает за "трек Донбасса", Корниенко, кроме профильного комитета Рады, упомянул временную следственную комиссию парламента по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета, которой руководит глава фракции Голос Сергей Рахманин. Также он упомянул профильного заместителя в ОП Игоря Жовкву, министра иностранных дел Вадима Пристайко и помощника президента Андрея Ермака.
Корниенко подчеркнул, что процесс разработки закона будет "максимально инклюзивным", это дело только парламента, а не одной из фракций, несмотря на монобольшинство Слуги народа.
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