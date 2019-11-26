Об этом рассказал замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко в интервью Hromadske.

Отвечая на вопрос журналиста, кто отвечает за "трек Донбасса", Корниенко, кроме профильного комитета Рады, упомянул временную следственную комиссию парламента по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета, которой руководит глава фракции Голос Сергей Рахманин. Также он упомянул профильного заместителя в ОП Игоря Жовкву, министра иностранных дел Вадима Пристайко и помощника президента Андрея Ермака.

Корниенко подчеркнул, что процесс разработки закона будет "максимально инклюзивным", это дело только парламента, а не одной из фракций, несмотря на монобольшинство Слуги народа.

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