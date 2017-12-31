В воскресенье, 31 декабря, землетрясение магнитудой 4,9 баллов по шкале Рихтера произошло близко от Афин, сообщает Корреспондент . Стоит отметить, что толчки зафиксированы в 6.02 по местному времени. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 81 километре от столицы Греции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Кроме этого, никоких данных о жертвах и разрушениях не поступало. Как сообщал MIGnews.com.ua, в России произошло несколько землетрясений разной магнитуды. В республике Алтай произошло два землетрясения: магнитуда первого составила 4,6, а второго - 3,6. В то же время в ночь на 25 декабря подземный толчок произошел в республике Тува, за 106 км от Кызыла. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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