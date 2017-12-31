В городе Чернигов на балконе одной из квартир заметили забавную "опечатку" в украшении по случаю Нового года.

Соответствующее фото опубликовал блогер под ником Ukr_Che‏ на своей странице в Twitter, передает .

Вместо числа "2018", которое символизирует порядковый номер приходящего года, кто-то гирляндой изобразил число "2108". Может быть этот кто-то просто ошибся, а может сделал это шутки ради.

Чернигов.

Люди из будущего — Ukr_Che (@Ukr_Che)

Помните, что украшения, которые вы используете на Новый год в своей квартире, никоим образом не повлияют на то, как вы проведете следующий год. Украшайте свою обитель так, как вам этого хочется. Отмечайте праздник так, как посчитаете нужным (если, конечно, это не вызовет волну возмущения от ваших соседей). С наступающим!

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