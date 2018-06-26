25 июня в 12:05 в двое мужчин похитили гражданина Республики Ливия 26-летнего Абдусалама. Пострадавший является сыном финансового атташе Посольства Республики Ливии.

Нападение произошло в районе дома N62 по улице Тургеньевской. Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах,передает со ссылкой на .

К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля с номером 369РPG и скрылись в неизвестном направлении.

При осмотре места происшествия обнаружен и изъят паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалама.

Мотивы совершения преступления в отношении гражданина иностранного государства в настоящее время не известны.

В городе объявлен план перехват.

Супруги похитили четырех воспитанников Макаровского районного центра социальной поддержки детей и семей. Установлено, что двух девочек и двух мальчиков из приюта похитили их родители. Детей посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

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