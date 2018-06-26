|Сына финансового атташе Ливии похитили в Киеве
|26.06.2018 03:03
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25 июня в 12:05 в двое мужчин похитили гражданина Республики Ливия 26-летнего Абдусалама. Пострадавший является сыном финансового атташе Посольства Республики Ливии.
Нападение произошло в районе дома N62 по улице Тургеньевской. Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на источники в правоохранительных органах,передает со ссылкой на .
К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля с номером 369РPG и скрылись в неизвестном направлении.
При осмотре места происшествия обнаружен и изъят паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалама.
Мотивы совершения преступления в отношении гражданина иностранного государства в настоящее время не известны.
В городе объявлен план перехват.
Супруги похитили четырех воспитанников Макаровского районного центра социальной поддержки детей и семей. Установлено, что двух девочек и двух мальчиков из приюта похитили их родители. Детей посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.