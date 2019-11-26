Михаил Подоляк

Давешняя авария на автобане Киев-Одесса, которую, непременно, спровоцировал Уполномоченный по делам детей Николай Кулеба и в которой пострадали его же дети, крайне красноречивая и показательная история. О нас. О нашем безупречном лицемерии. Об ужасающей склонности ко лжи. О том, почему мы все больше говорим правильных речей, чаще одеваемся в патриотические одежды, но неуклонно падаем на дно.

Почему страну массово покидают ее граждане... Безусловно, сама по себе авария - это страшная трагедия с тяжелыми последствиями и непременно нужно выразить сочувствие всем пострадавшим сторонам. Так поступают в цивилизованных обществах...



А вот тот лёгкий информационный беспредельчик, который начался сразу после аварии, это именно то, как категорически НЕ поступают успешные сообщества. Наша государство (т.е. его официальные представители), не задумываясь о ничтожности собственного поведения, молниеносно попытались организовать... защиту человека, который, собственно, и спровоцировал катастрофическую аварию.

И навесить весь этот ужас на другого пострадавшего, придав ему ещё и клишированный флёр «человека без определённых занятий».

Тут же появились потрясающе лживые версии произошедшего и соответствующие массовые комментарии.

После волны инфантильной дезинформации по горячим следам пошла другая волна - целая гроздь слезливых текстиков от знакомых-друзей-коллег типа «Коля - такой хороший человек и он просто не мог себе такое позволить.

И потому это чистая провокация»).

Оставлю в стороне философскую дискуссию о том, что хороший человек понятие субъективное.

Но как быть с фактической стороной дела?

С очевидными доказательствами вины конкретного человека?...



... Вот эта вот авария, увы, опять позволяет сделать нам ряд печальных выводов. О дальнейшей неизменности нашего падения...

Парадоксально, но наше государство, судя по всему, все ещё живет в... доцифровую эпоху и позволяет себе глупо так на чёрное говорить белое.

Несмотря на наличие документальных доказательств из сотен источников. И даже более того, государство внаглую пытается оспорить очевидное, видеодоказательное. Зачем?..

Во-вторых, у нас все ещё правит бал выдающееся и нескончаемое лицемерие.

Т.е. любой гос-деятель, включая Уполномоченного по делам детей, безостановочно рассказывает нам о важности тех же пристегиваний или детских кресел в авто, но сам в повседневной жизни это напрочь игнорирует.

Ребята пишут правила, рвут на себе рубашки, а потом демонстративно игнорят их. И общество игнорит. Потому что пример заразителен...

В-третьих, государство выздоровеет только тогда, когда оно сможет наказывать именно виновного. Независимо от его рангов и дружеских отношений с кем-либо из силовых замминистров...

В-четвёртых, провинциальная пропаганда тем и отличается, что предлагает ответы на очень примитивные вопросы.

Но стоит задать вопрос посложнее и пропаганда тут же превращается в раздражающее блеяние.

Потому что... нельзя же быть тупыми такими)...