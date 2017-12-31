В Иране антиправительственные демонстрации распространились на граничащую с Ираком провинцию Керманшах. В административном центре провинции городе Керманшахе (около 800 тыс. населения) происходят уличные беспорядки. Неправительственная организация Kurdistan Human Rights опубликовала в Twitter видео, как протестующие бросают камни в полицию. | В Иране продолжаются антиправительственные протесты Фото: ЕРА 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.видео تصویر دیگری از درگیری جوانان معترض کرمانشاهی با نیروهای ضد شورش در میدان آزادی این شهر. #اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسرى #كرمانشاه #IranianProtests pic.twitter.com/KfwX2P0N2m — KurdistanHumanRights (@KurdistanHRN) 31 грудня 2017 р. Видео: KurdistanHumanRights / Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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