В Иране антиправительственные демонстрации распространились на
граничащую с Ираком провинцию Керманшах. В административном центре
провинции городе Керманшахе (около 800 тыс. населения) происходят
уличные беспорядки. Неправительственная организация Kurdistan Human
Rights опубликовала в Twitter видео, как протестующие бросают камни
в полицию. | В Иране продолжаются антиправительственные
протесты Фото: ЕРА 28 декабря в Иране начались крупнейшие за
восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны
требуют побороть бедность, освободить политзаключенных,
положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах
в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали
десятки активистов.США осудили аресты участников акций
протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные
здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что
в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух
участников антиправительственной демонстрации.видео
تصویر دیگری از درگیری جوانان
معترض کرمانشاهی با نیروهای ضد شورش در میدان آزادی این شهر.
#اعتراضات_سراسری #تظاهرات_سراسرى #كرمانشاه #IranianProtests
pic.twitter.com/KfwX2P0N2m
— KurdistanHumanRights (@KurdistanHRN) 31 грудня 2017 р. Видео:
KurdistanHumanRights / Twitter
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