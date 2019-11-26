Один из сепаратистов "ДНР" из Горловки заявился в Киев и был представлен как агент военной разведки Минобороны. Эдуард Матюха заявляет, что был "народным мэром" Горловки в 2014 году, но уже в то время работал на ГУР МО.

В новом выпуске Ясно.Понятно Олеся Медведева разобралась в том, кто на самом деле такой Матюха и чем он занимался на Донбассе.

Себе он лично приписывает массу заслуг, в том числе бегство Стрелкова из Славянска. Однако сами сепаратисты утверждают, что Горловкой он руководил только несколько дней, и уже давно находился не у дел. Кроме того, о его работе в "ДНР" всплыло много других интересных фактов от очевидцев тех событий. Тогда зачем Украина раскрыла такого важного разведчика, если он так и не был пойман, смотрите подробнее в новом выпуске Ясно.Понятно с Олесей Медведевой.

"Народный мэр" Горловки Эдуард Матюха не был мэром Горловки в 2014 году, а занимался вопросами канализации. Об этом заявил один из тогдашних командиров так называемой "ДНР" Игорь Безлер (Бес) со страницы своей жены Вконтакте.

Если верить Безлеру, то ничем в горисполкоме Матюха толком не руководил, а реально городом управлял Олег Губанов.

"Кто такой Матюха? При украинском мэре Горловки, вместе с В.Исаковым был одним из заместителей Клепа. Когда Клеп был арестован и посажен в подвал, Исаков сбежал, а Матюха остался не у дел. На митинге был избран типа "народным мэром". Украинские СМИ пытаются рассказать, что почти месяц был типа мэром города. Ну не смешите мои тапочки. Я уже писал, что таких "народных" было три. Один даже испугавшись сбежал и прятался в Донецке", - сообщил Безлер.

По его словам, "Матюха подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр". "Мэром Горловки, после ареста Клепа, был назначен Олег Губанов и он до 2015 года исполнял эти обязанности. Где то в июне месяце Олег попросил разрешения назначить Матюху руководителем КП "Калинина", мотивируя тем, что это хороший специалист по "говну и пару", уборке улиц и прилегающей домовой территории.

Это самая ОГРОМНАЯ должность, что при мне в 2014 году, которую этот горе клоун- шпион занимал. Как писал ранее, его сфера "развединтересов" дальше канализации и уборки улиц не распространялась. ХЗ, может отвечая за дерьмо в трубах этот золотарь и добыл столь важные секреты для ГУР Украины.

Какие конфликты сие чудо могло спровоцировать?

Только один - не откачать вовремя фекалии и не подать воду в дома.

Хотя после первого же конфликта был бы тупо отправлен, в лучшем случае на подвал...", - пишет Безлер.

Он сообщает, что ему отзвонился Олег Губанов и освежил те моменты, которые из-за своей незначительности просто подзабылись.

"Промэрствовал этот Матюха ровно 30 минут, пока в кабинете доказывал Губанову и Василенко, что он "мэр всея Горловки".

После моего прибытия в горисполком все доказательства закончились увесистым подсрачником по жопе, после которого этот горе мэр вылетел ииз кабинета. На этом славную эпопею клоуна-мэра-разведчика можно считать закрытой", - подытожил Безлер.

После публикации сюжета об "украинском Штирлице" ситуацию начали комментировать и в "Донецкой народной республике".

"Депутат Народного совета" Владислав Бердичевский заявил, что "мэром" он был три дня и далее в органах "власти" сепаратистов не работал - соотвественно, ни к каким тайнам он допущен не был.

"Этот, прости Господи, "коммунист" и "народный мэр" на ТРИ ДНЯ - никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал - заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна - такие и разведчики" - написал так Бердичевский у себя в телеграм-канале Breeg Time.

Телеграм-канал нынешнего "мэра" Горловки Ивана Приходько перепостил сообщение с другими подробностями работы украинского разведчика на Донбассе.

"Новый герой Украины, сексот-осведомитель ГУР, "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха, эвакуированный нынче на "большую землю", если и вспоминается, то лишь одним, но довольно характерным, эпизодом. По линии КПРФ на Донбасс поступала мука. Не "сепаратистам". Просто мирным жителям. Бесплатно. За распределение этой муки и отвечал Матюха. Он быстренько отвозил ее в хлебопекарню, пек хлеб, который продавал в собственных хлебных ларьках. Деньги, разумется, брал себе. Ларьков было восемь штук. Через какое-то время обман вскрылся, ларьки эти были закрыты, а сам герой прятался по подворотням, но в пламени гражданской войны о нем быстро забыли. И вот сегодня вспомнили, благодаря украинским СМИ".