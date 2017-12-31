Уволенный руководитель правительства Каталонии Карлес Пучдемон настаивает, что он все еще законный глава региона. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пучдемон потребовал у власти Испании "вернуть все, что они экспроприировали у каталонцев" Фото: EPA Пучдемон потребовал у власти Испании "вернуть все, что они экспроприировали у каталонцев".Уволенный руководитель Каталонии также настаивает, что он все еще законный глава региона.1 октября на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября Мадрид лишил Каталонию автономии и взял на себя ответственность за управление регионом.Рахой распустил парламент Каталонии и назначил новые выборы. Также он лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что будет там оставаться до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка составила 81,94%. Три выступающие за независимость региона партии ("Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию" и "Кандидатура народного единства") получили 70 мест из 135. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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