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Пучдемон призвал испанское правительство восстановить в Каталонии предыдущую власть
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31.12.2017 10:59
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Уволенный руководитель правительства Каталонии Карлес Пучдемон
настаивает, что он все еще законный глава региона. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Пучдемон потребовал у власти
Испании "вернуть все, что они экспроприировали у каталонцев" Фото:
EPA Пучдемон потребовал у власти Испании "вернуть все, что они
экспроприировали у каталонцев".Уволенный руководитель Каталонии
также настаивает, что он все еще законный глава региона.1 октября
на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение
региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита.
Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами
правопорядка, которые заблокировали часть избирательных
участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент
Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость
от Испании.28 октября Мадрид лишил Каталонию автономии и
взял на себя ответственность за управление
регионом.Рахой распустил парламент Каталонии и назначил новые
выборы. Также он лишил полномочий правительство
Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный
суд Испании постановил взять под стражу членов
отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке
государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и
заявил, что будет там оставаться до тех пор, пока не получит
гарантии "честного судебного процесса".21 декабря
состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка
составила 81,94%. Три выступающие за независимость региона партии
("Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию"
и "Кандидатура народного единства") получили 70
мест из 135.
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