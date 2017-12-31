|В России мужчина слепил из навоза символ 2018 года, - ФОТО
|31.12.2017 11:00
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Ранее он лепил из того же материала змею, коз, обезьян и петухаЖитель Якутии Михаил Боппосов создал из навоза символ 2018 - собачью упряжку.
Фото: news.ykt.ru
Боппосов отметил, что внутренняя отделка Урас (якутского куреня - ред.), Размещенной рядом с упряжкой, тоже из навоза.
Композицию расположен в центре села, сообщает местное издание News.Ykt.Ru.
Издание отмечает, что Боппосов получил известность благодаря своему увлечению - лепке из навоза символов грядущего года. Он уже лепил змею, коз, обезьян и петуха.
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