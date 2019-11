Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в прямом эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

В сети появилось видео резонансного заявления.

После того, как его цитата получила огласку в социальных сетях, Карлсон решил объяснить ситуацию и заявил, что пошутил.

Ведущий вел разговор с бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейн. Они говорили об импичменте Трампа, а также о так называемом украинском скандале.

В ходе диалога Карлсон настаивал на том, что Трамп оказывал давление на Зеленского и задал вопрос: почему это должно волновать людей? «Потому что люди умирают на передовой (в войне на Донбассе, - ред.)», - ответил Гудстейн, но был прерван ведущим.

«Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Чего бы я не мог болеть за Россию? Я это и делаю», - заявил ведущий.

Только в конце диалога, когда цитата уже разошлась в сети и наделала много шума, ведущий ответил, что его реплика была шуткой.

Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9