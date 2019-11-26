Нынешняя власть хочет продать украинскую землю, чтобы получить деньги, а также выполнить требования "Вашингтонского обкома" и Сороса. Об этом заявил глава политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире телеканала NEWSONE. "Они смотрят более просто на все эти вопросы. Продать и получить деньги. Продать и выполнить указания того же «Вашингтонского обкома», фонда Сороса, который действительно все эти годы платил гранты для того, чтобы привести к рынку земли", - сказал оппозиционный политик. "Есть те, которые считают, любители считать, всё время считают, считают. Я один из тех. Беру и считаю, вот 10,4 млн га земли, которые должны принадлежать нашим людям, да? 7 млн, мы говорили, были распаеваны, и они получили свою долю. Если исходить из того, что нас 42 млн, ну… я говорю об этой цифре, но в эту цифру не верю. По разным причинам. Пусть 42 млн, официальная статистика. Отнять 7 - получится 35-36. Если 10,4 млн поделить на 35, то получается 29 соток на человека", - указал он. Медведчук подчеркнул, что каждый гражданин при принятии решения о том правильно поступает власть в плане открытия рынка земли, должен помнить, что он имеет законное право на 29 соток. "Вот каждый гражданин у нас, когда он будет для себя определять вопрос, правильно ли поступает власть, и критерии для оценки этой власти в вопросе введения рынка земли сельскохозяйственного назначения, должен исходить от этого, что у него есть право на 29 соток. Кто-то, может, получил при распаевании 4-8 га. Там от 1 до 8 получали, несмотря на то, что 2 можно было получить бесплатно. Кто-то не получил ничего. Те, которые в результате распаевания уже получили, они не имели права. А вот те, которые не получили, имеют право знать цену вопроса для каждого гражданина Украины. Это 29 соток. Вот вы соглашаетесь сегодня отдать государству на его рассмотрение, именно его распоряжение этим 29, скажи: мне она не нужна, делай, что хочешь. Вот если так все скажут, тогда можно это делать. А если не скажут, то, во-первых, упорядочите вопросы, проведите инвентаризацию, приведите в порядок список и проведите референдум. После этого можно принимать решение", - добавил народный депутат. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что млн вот соток если Теги: последние сводки